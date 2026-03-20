Психолог Евстигнеев назвал четыре "красных флага" лудомании

Число зависимых от азартных игр россиян стремительно растет, при этом Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года, утверждают некоторые СМИ. Что это даст экономике и как распознать лудоманию на ранней стадии, расскажет Москва 24.
Отрицательная динамика
Клубы анонимных лудоманов начинают обгонять реабилитационные центры по борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. За последние годы число россиян с подобной проблемой достигло 200 тысяч человек, сообщил телеграм-канал Mash.
По данным источника, в специализированных клиниках такие пациенты составляют до половины всех обратившихся за помощью. Если раньше в группе по борьбе с зависимостями из 30 человек было всего двое с проблемами азартных игр, то сейчас их число в среднем увеличилось до шести. По оценкам опрошенных телеграм-каналом специалистов, эта цифра может вырасти в разы.
При этом ранее сообщалось, что Минфин РФ предложил узаконить деятельность онлайн-казино, обложив их налогом в 30%. Согласно расчетам, мера может ежегодно приносить в бюджет около 100 миллиардов рублей.
В настоящее время подобные площадки в России запрещены: законно проводить азартные игры в интернете могут только букмекерские конторы и тотализаторы. По оценке ведомства, легальный рынок таких услуг в 2024 году составил 1,7 триллиона рублей, а нелегальный – порядка 3 триллионов.
Однако сообщалось, что легализация предлагается при ряде условий. Среди них – назначение оператора подобных игр президентским распоряжением по представлению правительства и обязательное проведение всех ставок через Единый центр учета по аналогии с системой для букмекеров.
По данным некоторых СМИ, Минфин якобы может объявить о легализации онлайн-казино уже в апреле 2026 года. Официально ведомство эту информацию не комментировало.
Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов согласился в беседе с Москвой 24, что введение онлайн-казино в правовое поле с одновременным начислением для них специального налога станет дополнительным доходом для российского бюджета.
"К тому же это легализация коммерческой деятельности, в которой, если этим не заниматься, встречаются аферисты и незаконные предприниматели. В этом смысле любая легализация, которая может привести к получению дополнительных доходов, на мой взгляд, должна приветствоваться", – сказал он.
По словам экономиста, при желании человек в любом случае найдет для себя способ поиграть, но в "серой" зоне.
Будет лучше, если любители поиграть будут действовать в правовом поле, чем станут использовать запретные способы реализации своих желаний, резюмировал Ордов.
"Диагноз начинается с потери контроля"
Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев в беседе с Москвой 24 признался, что данные о количестве страдающих лудоманией его не удивляют.
"Тот же современный беттинг (ставки на спорт. – Прим. ред.) – это легальная нейробиологическая игла, которая вшита прямо в смартфон в режиме 24/7. Лудоман не имеет "стигмы" на лице: у него не краснеют глаза, не дрожат руки с похмелья, он не пахнет перегаром. Это "невидимая болезнь". Физиологически тело не разрушается так быстро, как при химической зависимости, но разрушается социальный и финансовый скелет личности", – подчеркнул эксперт.
По его словам, опасность кроется в механизме подкрепления. Мозг выделяет главный нейромедиатор мотивации – дофамин – не в момент выигрыша, а в момент ожидания.
"Когда исход ставки неизвестен (например, забьет команда гол или нет), уровень дофамина взлетает до небес, перегружая лимбическую систему (она регулирует эмоции). В этот момент префронтальная кора – зона мозга, отвечающая за логику, оценку рисков и торможение импульсов, – отключается. Человек находится в состоянии измененного сознания", – пояснил Евстигнеев.
В таком случае мозг воспринимает проигрыш как угрозу: активируется миндалевидное тело, происходит мощный выброс кортизола – гормона стресса. Возникает невыносимая тревога, снять которую мозг предлагает единственным заученным способом – сделать новую ставку, чтобы "отыграться" и вернуть дофамин, предупредил психотерапевт.
Распознать лудоманию можно по четырем "красным флагам", подчеркнул Евстигнеев. Первый – толерантность: для получения прежних эмоций человеку нужно повышать ставки. Та же 1 000 рублей уже не цепляет нервную систему, поэтому приходится жертвовать 10 000, 100 000 и так далее.
В качестве второго признака Евстигнеев назвал "синдром отмены" – абстиненцию.
"Если пользователь лишен доступа к телефону или ставкам, он становится раздражительным, агрессивным, у него нарушается сон, появляется потливость и тахикардия", – пояснил эксперт.
Третий "красный флаг" – одержимость отыгрышем. В таком состоянии поражение воспринимается не как конец развлечения, а как повод немедленно занять деньги или взять микрозаем, чтобы вернуть потерянное.
Еще один признак – утрата контроля и ложь: человек начинает скрывать от близких свои траты, пропускает работу, ворует или берет кредиты, искренне веря, что следующая ставка все перекроет.
"Это так называемая иллюзия контроля – когнитивное искажение, при котором больному кажется, что он разгадал алгоритм или "чувствует" спорт", – добавил специалист.
Согласно утверждению психотерапевта, лечение лудомании зачастую сложнее, чем того же алкоголизма, в связи с отсутствием медикаментов, блокирующих рецепторы удовольствия от игры. Поэтому нужна строгая система.
Вторым шагом эксперт назвал разрушение когнитивных искажений (когнитивно-поведенческая терапия).
"Лудоман свято верит в "ошибку игрока": если 10 раз выпало красное, сейчас точно будет черное. Специалист с помощью доказательных методов разбирает эти нейронные связи, учит мозг видеть реальную математическую вероятность и распознавать триггеры. Например, "я ставлю не потому что хочу выиграть, а потому что мне одиноко или я устал после работы", – пояснил психолог.
Третьим шагом является заместительная терапия и работа с травмой – схема-терапия.
"Ставки – это всегда бегство: от внутренней боли, нереализованности, тревоги или депрессии. Специалист ищет "корень" и параллельно должен научить человека добывать дофамин медленными, экологичными способами: через спорт, хобби, социализацию. Мозг, привыкший к дофаминовым взрывам от ставок, первое время будет казаться "мертвым" к обычным радостям. Этот период нужно просто перетерпеть – нейропластичность мозга позволит рецепторам восстановиться за несколько месяцев", – подчеркнул эксперт.
Четвертый шаг – это групповая поддержка. По словам специалиста, клубы анонимных игроков дают мощнейший терапевтический эффект. Зеркальные нейроны человека видят других людей с такой же проблемой, после чего уходит чувство стыда ("Я не один такой урод, я просто болен") и появляется ответственность перед "своими", заключил Евстигнеев.