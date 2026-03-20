Психолог Евстигнеев назвал четыре "красных флага" лудомании

Число зависимых от азартных игр россиян стремительно растет, при этом Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года, утверждают некоторые СМИ. Что это даст экономике и как распознать лудоманию на ранней стадии, расскажет Москва 24.

Отрицательная динамика

Клубы анонимных лудоманов начинают обгонять реабилитационные центры по борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. За последние годы число россиян с подобной проблемой достигло 200 тысяч человек, сообщил телеграм-канал Mash.

По данным источника, в специализированных клиниках такие пациенты составляют до половины всех обратившихся за помощью. Если раньше в группе по борьбе с зависимостями из 30 человек было всего двое с проблемами азартных игр, то сейчас их число в среднем увеличилось до шести. По оценкам опрошенных телеграм-каналом специалистов, эта цифра может вырасти в разы.

При этом ранее сообщалось, что Минфин РФ предложил узаконить деятельность онлайн-казино, обложив их налогом в 30%. Согласно расчетам, мера может ежегодно приносить в бюджет около 100 миллиардов рублей.

В настоящее время подобные площадки в России запрещены: законно проводить азартные игры в интернете могут только букмекерские конторы и тотализаторы. По оценке ведомства, легальный рынок таких услуг в 2024 году составил 1,7 триллиона рублей, а нелегальный – порядка 3 триллионов.

Однако сообщалось, что легализация предлагается при ряде условий. Среди них – назначение оператора подобных игр президентским распоряжением по представлению правительства и обязательное проведение всех ставок через Единый центр учета по аналогии с системой для букмекеров.

По данным некоторых СМИ, Минфин якобы может объявить о легализации онлайн-казино уже в апреле 2026 года. Официально ведомство эту информацию не комментировало.

Директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов согласился в беседе с Москвой 24, что введение онлайн-казино в правовое поле с одновременным начислением для них специального налога станет дополнительным доходом для российского бюджета.

"К тому же это легализация коммерческой деятельности, в которой, если этим не заниматься, встречаются аферисты и незаконные предприниматели. В этом смысле любая легализация, которая может привести к получению дополнительных доходов, на мой взгляд, должна приветствоваться", – сказал он.

По словам экономиста, при желании человек в любом случае найдет для себя способ поиграть, но в "серой" зоне.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Затраты на медицинское обслуживание лудоманов уже существуют, и от того, что деятельность онлайн-казино станет легальной, расходы не вырастут. Зато доходы бюджета могут увеличиться и появится правовое поле, которое будет защищать интересы граждан.

Будет лучше, если любители поиграть будут действовать в правовом поле, чем станут использовать запретные способы реализации своих желаний, резюмировал Ордов.

"Диагноз начинается с потери контроля"

Психолог-психотерапевт Дмитрий Евстигнеев в беседе с Москвой 24 признался, что данные о количестве страдающих лудоманией его не удивляют.

"Тот же современный беттинг (ставки на спорт. – Прим. ред.) – это легальная нейробиологическая игла, которая вшита прямо в смартфон в режиме 24/7. Лудоман не имеет "стигмы" на лице: у него не краснеют глаза, не дрожат руки с похмелья, он не пахнет перегаром. Это "невидимая болезнь". Физиологически тело не разрушается так быстро, как при химической зависимости, но разрушается социальный и финансовый скелет личности", – подчеркнул эксперт.

По его словам, опасность кроется в механизме подкрепления. Мозг выделяет главный нейромедиатор мотивации – дофамин – не в момент выигрыша, а в момент ожидания.

"Когда исход ставки неизвестен (например, забьет команда гол или нет), уровень дофамина взлетает до небес, перегружая лимбическую систему (она регулирует эмоции). В этот момент префронтальная кора – зона мозга, отвечающая за логику, оценку рисков и торможение импульсов, – отключается. Человек находится в состоянии измененного сознания", – пояснил Евстигнеев.

В таком случае мозг воспринимает проигрыш как угрозу: активируется миндалевидное тело, происходит мощный выброс кортизола – гормона стресса. Возникает невыносимая тревога, снять которую мозг предлагает единственным заученным способом – сделать новую ставку, чтобы "отыграться" и вернуть дофамин, предупредил психотерапевт.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Здоровый азарт – это покупка эмоции. Например, человек идет на стадион или раз в год заходит в легальное казино, выделяет, условно, 5 000 рублей, заранее прощаясь с ними, получает порцию адреналина и уходит, спокойно возвращаясь к обычной жизни. Диагноз "лудомания" начинается там, где ломается этот контроль.

Распознать лудоманию можно по четырем "красным флагам", подчеркнул Евстигнеев. Первый – толерантность: для получения прежних эмоций человеку нужно повышать ставки. Та же 1 000 рублей уже не цепляет нервную систему, поэтому приходится жертвовать 10 000, 100 000 и так далее.

В качестве второго признака Евстигнеев назвал "синдром отмены" – абстиненцию.

"Если пользователь лишен доступа к телефону или ставкам, он становится раздражительным, агрессивным, у него нарушается сон, появляется потливость и тахикардия", – пояснил эксперт.

Третий "красный флаг" – одержимость отыгрышем. В таком состоянии поражение воспринимается не как конец развлечения, а как повод немедленно занять деньги или взять микрозаем, чтобы вернуть потерянное.

Еще один признак – утрата контроля и ложь: человек начинает скрывать от близких свои траты, пропускает работу, ворует или берет кредиты, искренне веря, что следующая ставка все перекроет.

"Это так называемая иллюзия контроля – когнитивное искажение, при котором больному кажется, что он разгадал алгоритм или "чувствует" спорт", – добавил специалист.

Согласно утверждению психотерапевта, лечение лудомании зачастую сложнее, чем того же алкоголизма, в связи с отсутствием медикаментов, блокирующих рецепторы удовольствия от игры. Поэтому нужна строгая система.





Дмитрий Евстигнеев психолог-психотерапевт Шаг первый – экстренная изоляция триггера (поведенческий барьер). Пока есть доступ к деньгам и приложениям, терапия бессмысленна: мозг на автопилоте сорвется. Необходимо технически ограничить доступ: удаление всех приложений, блокировка через провайдера соответствующих сайтов, добровольная передача управления финансами доверенному лицу (жене, родителям). Смартфон меняется на кнопочный телефон. Это жестко, но является реанимацией для префронтальной коры.

Вторым шагом эксперт назвал разрушение когнитивных искажений (когнитивно-поведенческая терапия).

"Лудоман свято верит в "ошибку игрока": если 10 раз выпало красное, сейчас точно будет черное. Специалист с помощью доказательных методов разбирает эти нейронные связи, учит мозг видеть реальную математическую вероятность и распознавать триггеры. Например, "я ставлю не потому что хочу выиграть, а потому что мне одиноко или я устал после работы", – пояснил психолог.

Третьим шагом является заместительная терапия и работа с травмой – схема-терапия.

"Ставки – это всегда бегство: от внутренней боли, нереализованности, тревоги или депрессии. Специалист ищет "корень" и параллельно должен научить человека добывать дофамин медленными, экологичными способами: через спорт, хобби, социализацию. Мозг, привыкший к дофаминовым взрывам от ставок, первое время будет казаться "мертвым" к обычным радостям. Этот период нужно просто перетерпеть – нейропластичность мозга позволит рецепторам восстановиться за несколько месяцев", – подчеркнул эксперт.

Четвертый шаг – это групповая поддержка. По словам специалиста, клубы анонимных игроков дают мощнейший терапевтический эффект. Зеркальные нейроны человека видят других людей с такой же проблемой, после чего уходит чувство стыда ("Я не один такой урод, я просто болен") и появляется ответственность перед "своими", заключил Евстигнеев.

