Психиатр Шуров: лудомания у женщин проходит тяжелее, чем у мужчин

Россияне тратят на ставки в букмекерских конторах больше триллиона рублей в год, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. В свою очередь, выручка этих организаций в последние годы выросла в несколько раз. Выясним у экспертов, кто больше всего подвержен лудомании, чем она опасна и как ее распознать.

Тревожные показатели

Выручка организаторов азартных игр в 2024-м побила все рекорды и уже за первое полугодие достигла 17 миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков на форуме "Азартные игры: отчисления на спорт". По его словам, последствия от таких показателей противоречивы.



Иван Чебесков заместитель министра финансов Нас, с одной стороны, радует, что есть поступления в бюджет и они растут. Поступления на спорт, на государственные нужды, задачи, которые поставил президент. С другой стороны, конечно, охват участников в этих мероприятиях нас не может не беспокоить.

В частности, опасения вызывает тот факт, что каждый год в России ставки делают около 6 миллионов человек. Всего они приносят букмекерам порядка 1 триллиона рублей, рассказал Чебесков.

В таком случае встает вопрос о необходимости защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, подчеркнул замминистра. С этой целью Минфин России будет устанавливать больше требований и ограничений к индустрии азартных игр. Например, букмекерские конторы могли бы начать тратить часть выручки на социальные ролики с рассказами о рисках, отметил Чебесков.

Между тем Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому некоторым категориям граждан запретят делать ставки во всех игорных заведениях. Предполагается, что инициатива затронет:

несовершеннолетних;

должников по алиментам;

ограниченно дееспособных.

За последние несколько месяцев в России предлагались и другие способы контроля. Например, в сентябре в Госдуме предложили ограничить использование кредитных карт при заключении пари с букмекерами. Отслеживать и пресекать такие переводы, по задумке авторов инициативы, должны будут банки и кредитные организации.

Кроме того, в июле на обсуждение внесли законопроект, который позволит устанавливать самозапрет на участие в азартных играх всех видов. Тогда представители букмекерских компаний и тотализаторов не смогут принимать у таких людей ставки или выдавать им обменные фишки. В противном случае им будет грозить штраф в размере до 100 000 рублей.

"Абсолютно одержимы"

Зависимости от ставок и азартных игр – лудомании – больше всего подвержены люди с определенным типом поведения: они переоценивают значение материального, зафиксированы на деньгах, а также завидуют окружающим с более высоким финансовым положением. Об этом Москве 24 рассказал врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Василий Шуров.



Василий Шуров врач-нарколог, психиатр Лудоман также отличается эмоциональной неустойчивостью, склонностью к импульсивным поступкам, нередко страдает от личностных расстройств – например, пограничного или антисоциального. Кроме того, повлиять на него может и воспитание в семье, особенно это проявляется при наличии родителей, которые тоже играли.

По словам Шурова, чаще игроками становятся мужчины.

"Однако, если ими становятся женщины, зависимость у них развивается быстрее и проходит тяжелее", – подчеркнул психиатр. Он добавил, что не менее склонны к азартным играм в том числе ограниченно дееспособные и подростки – из-за того, что не предвидят последствий своих действий.

Шуров также пояснил, что при развитии зависимости в поведении человека прослеживаются две стадии:

"играю на свои";

"играю на чужие".

Притом на первом, раннем этапе вычислить лудомана практически невозможно.

"Да, игра начинает занимать в его жизни чрезвычайно высокое место, он все время думает о ней, переживает эти эмоции, но еще не берет долги", – рассказал эксперт.

Однако позднее ситуация усугубляется: больной лудоманией становится неуправляемым и попадает в поле зрения родственников. Тогда для него становится характерно лживое, двуличное поведение, постоянные попытки спрятать собственные деньги или одолжить их у кого-либо, взять кредит, заметил Шуров.



Василий Шуров врач-нарколог, психиатр Такое поведение вызывает наибольшую ярость у окружающих, потому что лудоманы просят деньги на лечение мамы или детей, на суперуспешный бизнес. Они жертвуют семьей, карьерой – чем угодно ради игры.

В свою очередь, директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, что фундаментально лудоманию можно разделить на четыре этапа:



первый – человек просто проявляет интерес к казино и ставкам;

второй – возникновение материального любопытства и интерес к выигрышам;

третий – спортивная злость из-за регулярных проигрышей и желание "отыграться";

четвертый – появление гормональной зависимости от игры.

Проблема очевидна, когда тон человека становится отстраненным, а его поведение – нетипичным, странным. Кроме того, из дома начинают пропадать большие деньги.



Ирина Смолярчук директор антикризисного психологического центра, психоаналитик На четвертой стадии человек химически зависим от эндорфиновых всплесков, он становится рабом процесса. В этот момент ему все равно, выиграет он или нет, кто его партнеры и соперники, сколько он тратит, стоит ли оно того. Он играет, только чтобы испытать наркотическое удовольствие. По сути, ведет себя как животное.

В подобных случаях необходима консультация специалиста и специализированное лечение, заключила психоаналитик.