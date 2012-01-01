Психиатр Шуров: лудомания у женщин проходит тяжелее, чем у мужчин

Россияне тратят на ставки в букмекерских конторах больше триллиона рублей в год, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. В свою очередь, выручка этих организаций в последние годы выросла в несколько раз. Выясним у экспертов, кто больше всего подвержен лудомании, чем она опасна и как ее распознать.
Тревожные показатели
Выручка организаторов азартных игр в 2024-м побила все рекорды и уже за первое полугодие достигла 17 миллиардов рублей. Об этом заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков на форуме "Азартные игры: отчисления на спорт". По его словам, последствия от таких показателей противоречивы.
В частности, опасения вызывает тот факт, что каждый год в России ставки делают около 6 миллионов человек. Всего они приносят букмекерам порядка 1 триллиона рублей, рассказал Чебесков.
В таком случае встает вопрос о необходимости защиты нравственности, прав и законных интересов граждан, подчеркнул замминистра. С этой целью Минфин России будет устанавливать больше требований и ограничений к индустрии азартных игр. Например, букмекерские конторы могли бы начать тратить часть выручки на социальные ролики с рассказами о рисках, отметил Чебесков.
Между тем Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому некоторым категориям граждан запретят делать ставки во всех игорных заведениях. Предполагается, что инициатива затронет:
- несовершеннолетних;
- должников по алиментам;
- ограниченно дееспособных.
За последние несколько месяцев в России предлагались и другие способы контроля. Например, в сентябре в Госдуме предложили ограничить использование кредитных карт при заключении пари с букмекерами. Отслеживать и пресекать такие переводы, по задумке авторов инициативы, должны будут банки и кредитные организации.
Кроме того, в июле на обсуждение внесли законопроект, который позволит устанавливать самозапрет на участие в азартных играх всех видов. Тогда представители букмекерских компаний и тотализаторов не смогут принимать у таких людей ставки или выдавать им обменные фишки. В противном случае им будет грозить штраф в размере до 100 000 рублей.
"Абсолютно одержимы"
Зависимости от ставок и азартных игр – лудомании – больше всего подвержены люди с определенным типом поведения: они переоценивают значение материального, зафиксированы на деньгах, а также завидуют окружающим с более высоким финансовым положением. Об этом Москве 24 рассказал врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Василий Шуров.
По словам Шурова, чаще игроками становятся мужчины.
"Однако, если ими становятся женщины, зависимость у них развивается быстрее и проходит тяжелее", – подчеркнул психиатр. Он добавил, что не менее склонны к азартным играм в том числе ограниченно дееспособные и подростки – из-за того, что не предвидят последствий своих действий.
Шуров также пояснил, что при развитии зависимости в поведении человека прослеживаются две стадии:
- "играю на свои";
- "играю на чужие".
Притом на первом, раннем этапе вычислить лудомана практически невозможно.
"Да, игра начинает занимать в его жизни чрезвычайно высокое место, он все время думает о ней, переживает эти эмоции, но еще не берет долги", – рассказал эксперт.
Однако позднее ситуация усугубляется: больной лудоманией становится неуправляемым и попадает в поле зрения родственников. Тогда для него становится характерно лживое, двуличное поведение, постоянные попытки спрятать собственные деньги или одолжить их у кого-либо, взять кредит, заметил Шуров.
В свою очередь, директор антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук рассказала, что фундаментально лудоманию можно разделить на четыре этапа:
- первый – человек просто проявляет интерес к казино и ставкам;
- второй – возникновение материального любопытства и интерес к выигрышам;
- третий – спортивная злость из-за регулярных проигрышей и желание "отыграться";
- четвертый – появление гормональной зависимости от игры.
Проблема очевидна, когда тон человека становится отстраненным, а его поведение – нетипичным, странным. Кроме того, из дома начинают пропадать большие деньги.
В подобных случаях необходима консультация специалиста и специализированное лечение, заключила психоаналитик.