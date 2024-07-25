В ГД внесен проект об установлении самозапрета на участие в азартных играх

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуму внесен межфракционный законопроект о праве граждан устанавливать для себя самозапрет на участие в азартных играх. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Как указано в пояснительной записке, проектом федзакона предлагается закрепить механизм самозапрета на участие в азартных играх, букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов путем направления человеком заявления о включении информации о нем в перечень физлиц, отказавшихся от участия в азартных играх.

Изменения планируется внести в закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Кроме того, в ГД внесен проект, предлагающий ввести штрафы до 100 тысяч рублей за прием ставок, в том числе онлайн, от тех, кто установил самозапрет на участие в азартных играх. Такие же правила касаются выдачи обменных знаков игорного заведения в казино и залах игровых автоматов, направление рекламы от организатора азартных игр тем, кто установил на себя самозапрет.

Изменения предлагается внести в КоАП России. Авторы инициативы предлагают установить штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч – для юрлиц.

Ранее в России предложили криминализировать любую рекламу онлайн-казино в российском сегменте интернета. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник сказал, что ежедневно тысячи россиян верят красочной рекламе и теряют свои деньги в заведомо проигрышной игре с компьютером.

Он считает, что полная криминализация азартных игр в Сети позволит снизить число вовлеченных в них граждан и доходы подпольных организаций.