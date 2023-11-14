ФСБ пресекла работу межрегиональных покерных клубов в Тюменской области

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Сотрудники ФСБ по Тюменской и Свердловской областям задержали участников межрегиональной группы, которая нелегально занималась организацией азартных игр. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ по Тюменской области.

По версии следствия, подозреваемые арендовали и оборудовали помещения, в которых незаконно проводили игры в покер. Их задержали правоохранители с поличным.

В пресс-службе отметили, что возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр").

Расследовать дело будут сотрудники СУ СК РФ по Тюменской области. Задержанным грозит до шести лет тюрьмы со штрафом до одного миллиона рублей, добавили в пресс-службе.

Ранее депутаты ЛДПР предложили ужесточить показ рекламы азартных игр на телевидении и радио. Речь идет об изменении разрешенного эфирного времени – с 23:00 до 06:00, а также об уменьшении общей продолжительности рекламы с 20 до 10%.

По словам депутатов, инициатива призвана избавить россиян от игровой зависимости и мошеннических схем, жертвами которых все чаще становятся незащищенные слои населения.

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