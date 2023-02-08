В Госдуме призвали уточнить понятие "игровой автомат" на фоне работы букмекерских контор

Фото: ТАСС/Евгений Реутов

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев разработал законопроект, в котором призвал уточнить понятие "игровой автомат", так как многие букмекерские конторы продолжают работать вне предназначенных для этого зон, пользуясь пробелами в законодательстве. Об этом сообщает RT.

По словам Гусева, букмекерские конторы и тотализаторы осуществляют деятельность точно такую же, как и залы с игровыми автоматами. Он отметил, что в этих заведениях можно увидеть игры похожие, например на теннис, а в действительности – это современная игра в игровом автомате.

"По факту – обычный игровой автомат, хотя по закону таковым не является. Люди идут делать ставки на спорт, а попадают в игровое рабство", – заявил парламентарий.

Законопроект, который подготовил депутат, требует уточнения понятия "игровой автомат", кроме этого, требует ввести запрет на использование устройств, повторяющих деятельность игрового оборудования.

После принятия закона аппараты будут работать только в спецзонах для игр, пояснил депутат. В среду, 8 февраля, на планерном заседании Госдумы будет рассмотрен законопроект в первом чтении.

"Так люди не попадут в кабалу", – отметил Гусев.

Парламентарий заключил, что данный законопроект поддержан правительством.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий блокировку сайтов, через которые переводятся средства за незаконные лотереи и интернет-казино, без судебного решения.

Цель нового законопроекта – совершенствование механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в Сети.



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