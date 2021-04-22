ГД одобрила проект о блокировке сайтов для перевода средств в пользу онлайн-казино

15:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий блокировку сайтов, через которые переводятся средства за незаконные лотереи и интернет-казино, без судебного решения. Ознакомиться с документом можно на официальном интернет-портале правовой информации.
В пояснительной записке говорится, что цель нового законопроекта – совершенствование механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в Сети.
Проект предусматривает наличие перечня лиц, в адрес которых запрещены денежные переводы. Кредитным организациям будет нельзя заключать договоры с такими лицами.
"Заключенные договоры с указанными лицами подлежат расторжению в месячный срок со дня размещения на официальном сайте ФНС России в сети интернет перечня лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств", – говорится в законопроекте.
Также предполагается наделить ФНС правом принимать решения о включении сайтов и отдельных страниц в реестр ресурсов, распространяющих запрещенную в РФ информацию.
Согласно документу, кредитные организации и другие операторы не вправе заключать договор с лицом, осуществляющим деятельность по проведению лотерей без разрешения правительства РФ или занимающимся организацией азартных игр без разрешения и вне специальной зоны. Перечень организаторов азартных игр, имеющих соответствующее разрешение, появится на сайте ФНС.
Также ФНС России будет вести учет и размещать на собственном сайте сведения об иностранных поставщиках платежных услуг, которые выполняют переводы в пользу организаторов нелегальных лотерей и казино.
Авторы законопроекта – председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ("Единая Россия") и глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР).
За 2020 год в Москве закрыли 65 нелегальных игорных заведений. Среди них были 49 интернет-клубов, 10 нелегальных казино и 6 залов игровых автоматов.
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