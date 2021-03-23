В ГД внесен проект о внесудебной блокировке сайтов с переводами онлайн-казино и лотерей

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Законопроект о внесудебной блокировке сайтов, через которые переводятся деньги в пользу незаконных онлайн-казино и лотерей, внесли в Госдуму.
Документ, подготовленный главой комитета по информационной политике Александром Хинштейном и главой комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым, опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
В настоящее время организаторов онлайн-лотерей и азартных игр в Сети ФНС России вносит в перечень лиц, в отношении которых есть сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению лотерей с нарушением закона, или перечень лиц, в отношении которых есть сведения об осуществлении ими деятельности по организации и проведению азартных игр с нарушением закона.
Проектом предполагается включить нарушителей в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денег. Предполагается, что решение о блокировке сайтов будет принимать ФНС.
Ранее ученые из Великобритании изучили поведение людей, страдающих игроманией и назвали шесть основных признаков этого расстройства. Согласно статистике, у всех игроманов наблюдались общие симптомы. В их числе – депрессия, тревожность, проблемы со сном, злоупотребление спиртным, низкая самооценка и расстройства психики из-за постоянного стресса.
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