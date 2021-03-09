Семь подпольных игровых клубов закрыли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице за январь и февраль текущего года закрыли семь подпольных игровых клубов, в том числе три заведения, которые размещались в квартирах в Сытинском тупике, на 2-й Владимирской улице и Волжском бульваре. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Кроме того, в магазинах на Святоозерской улице и в Задонском проезде выявлены и демонтированы терминалы, использовавшиеся для проведения незаконных азартных игр под видом приема платежей", – говорится в сообщении.
С начала текущего года специалисты провели 11 контрольных мероприятий по пресечению незаконных азартных игр. В результате было возбуждено три уголовных дела, пять физлиц привлекли к уголовной ответственности.
За прошлый год в столице закрыли 65 нелегальных игорных заведений. Среди них были 49 интернет-клубов, 10 нелегальных казино и 6 залов игровых автоматов. В отношении организаторов игорного бизнеса завели 42 уголовных дела.
Сообщалось, что закрытие заведений сопровождалось изъятием игрового оборудования. За 2020 год вывели из нелегального оборота 1 460 единиц техники. Кроме того, в 2020 году утилизировали 1943 единицы оборудования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: