Семь подпольных игровых клубов закрыли в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице за январь и февраль текущего года закрыли семь подпольных игровых клубов, в том числе три заведения, которые размещались в квартирах в Сытинском тупике, на 2-й Владимирской улице и Волжском бульваре. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Кроме того, в магазинах на Святоозерской улице и в Задонском проезде выявлены и демонтированы терминалы, использовавшиеся для проведения незаконных азартных игр под видом приема платежей", – говорится в сообщении.

С начала текущего года специалисты провели 11 контрольных мероприятий по пресечению незаконных азартных игр. В результате было возбуждено три уголовных дела, пять физлиц привлекли к уголовной ответственности.

За прошлый год в столице закрыли 65 нелегальных игорных заведений. Среди них были 49 интернет-клубов, 10 нелегальных казино и 6 залов игровых автоматов. В отношении организаторов игорного бизнеса завели 42 уголовных дела.

Сообщалось, что закрытие заведений сопровождалось изъятием игрового оборудования. За 2020 год вывели из нелегального оборота 1 460 единиц техники. Кроме того, в 2020 году утилизировали 1943 единицы оборудования.

