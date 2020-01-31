Деятельность подпольного игорного клуба пресекли в Химках

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Московской области

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД пресекли деятельность подпольного игорного клуба в Химках.

Заведение находилось в квартире многоэтажного дома по улице Молодежной, сообщает пресс-служба МВД по Московской области.

Клуб работал подпольно в течение месяца. Проведением азартных игр занимался 42-летний житель Москвы. По данному факту принято процессуальное решение.

Суд в Подмосковье ранее приговорил мужчину к 1,5 года ограничения свободы за организацию азартных игр в Дмитрове.