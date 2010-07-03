СК возбудил дело в отношении 11 человек за организацию азартных игр

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконных организации и проведения азартных игр в столичном регионе, сообщает Агентство "Москва".

По делу проходят 11 соучастников подпольного бизнеса. По данным следствия, не позднее апреля 2019 года они разработали план и вступили в преступный сговор для незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны.

Клубы тщательно законспирировали. Они располагались в нежилых помещениях и многоквартирных домах. Во время обысков в офисных, жилых и нежилых помещениях, расположенных на территории Москвы и области, следствие обнаружило и изъяло мобильные телефоны, пластиковые карты и другие предметы и документы.

Шестеро фигурантов находятся под подпиской о невыезде, один помещен под домашний арест, троим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Британские ученые ранее изучили поведение людей, страдающих игроманией, и назвали шесть основных признаков этого расстройства.

В их числе – депрессия, тревожность, проблемы со сном, злоупотребление спиртным, низкая самооценка и расстройства психики из-за постоянного стресса.

