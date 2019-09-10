"Эту бабулю невозможно победить в покер": как московская пенсионерка покорила Лас-Вегас

Московская пенсионерка Иветта Авакова играет в покер уже более 20 лет. В 90-ых ее боялись в столичных клубах, а не так давно она покорила десятки казино Лас-Вегаса. В эксклюзивном интервью Москве 24 героиня рассказала, с чего начинался покер в России, насколько эффективен блеф в игре и как простая москвичка смогла сразить конкурентов в "городе грехов".



Фото: предоставлено героиней материала

Первый выигрыш

Иветта Артемовна живет в Москве с семи лет. В столице ее семья оказалась после того, как маму перевели сюда работать врачом. Девочка отучилась в обычной московской школе, после чего закончила технологический институт и получила профессию технолога-молочника. Так она и отработала по специальности всю жизнь, а после выхода на пенсию в начале 2000-ых стала помогать друзьям в турфирме.

Первое знакомство с покером у Иветты Артемовны произошло совершенно случайно в середине 90-ых. Однажды они с подружками прогуливались в районе Арбата и наткнулись на казино. Одна из девушек предложила зайти в ресторан при этом заведении и пообедать.



В советские времена покер причислялся к азартным играм, поэтому существовали подпольные клубы и казино, попасть в которые мог далеко не каждый. Но в период развала СССР покер пошел в массы и приобрел популярность. К концу 90-ых уже начались первые попытки проводить турниры, а в начале 2000-ых в России произошел настоящий бум. В 2007 году покер в России был признан официальном видом спорта. Однако в 2009-ом его снова внесли в реестр азартных игр.



Когда Иветта Артемовна с подружками проходила мимо покерного зала, стоявший у входа мужчина предложил им научиться играть, обещая выдать каждой по 50 долларов фишками для старта. Этим человеком оказался известный в то время организатор покерных турниров Джон Косбек. Заманившись на "халявные" 50 долларов, девушки решили попробовать. Дилеры (в покере так называют раздающего карты за столом) рассказали правила игры и предложили попрактиковаться с дареными фишками.



В те годы никто не знал, что такое покер. Все шли в казино на рулетку и за другие столы. Мы начали играть, и в итоге в тот вечер четверо из шести игроков, включая меня, ушли с выигрышем. Это был мой первый шаг в покер.

Фото: Лас-Вегас. Предоставлено героиней материала

Деньги для новенькой в тот день не сыграли большую роль, а вот карты зацепили. Так Иветта Артемовна втянулась и стала осваивать разные виды игры. Ее это настолько увлекло, что женщина стала часами пропадать за игрой в покер, а родственники забеспокоились, нет ли в клубе мошенников и вымогателей денег. Но позже они лично убедились, что тревожиться не о чем.

По мнению героини, многие путают покер с казино, хотя это совершенно разные вещи. "В казино, как бы вы ни думали, вы не можете решить правильность игры. В покерном клубе, зная игроков и кто как играет, можно продумать, как правильно сыграть. Или отказаться от игры, потому что ситуация и те карты, которые у вас на руках, не предвещают победы", – считает Иветта Артемовна.



90 процентов успеха – это стратегия, знание игры и практика. 10 процентов – это знание того, кто как играет. Потому что существует такое понятие, как блеф, он очень важен в покере.

Заядлая покеристка всегда играла на незначительных ставках в два–три доллара, называя это "пенсионным уровнем". Самую большую сумму выигрыша за один раз она получила в московском женском турнире. В высокие суммы Иветта Артемовна никогда не входила, хотя существуют вип-игроки и залы, куда люди идут с десятками тысяч долларов в кармане. Такому контингенту играть по-мелкому неинтересно.

Покер в России

За одним столом с московской пенсионеркой сидели представители самых разных профессий и слоев населения: врачи, юристы, спортсмены, актеры, служащие среднего звена. Для Иветты Артемовны возраст соперников роли не играет, но все же интереснее сражаться в игре с доброжелательными и воспитанными людьми. "Каждый входящий обычно выбирает стол: смотрит, кто где играет, симпатичен ли он, – размышляет покеристка. – Я не сяду за стол, где кто-то любит поскандалить. Это некорректное отношение, оно не приветствуется и пресекается в клубах по всему миру".

Фото: предоставлено героиней материала

Вообще за мной закрепилась слава "правильного игрока". Поэтому многие, кто со мной играет, спокойны и знают, что я на блеф никогда не пойду. Но порой ситуация так толкает, что блефую, просто делаю это незаметно и крайне редко.

Впервые попробовав вкус покера в 90-е, москвичка посещала любимый клуб до момента, когда в России запретили игорный бизнес в 2009 году. Тогда, по словам пенсионерки, покерная ассоциация в Москве и России была очень возмущена. В правительство было направлено много писем с доказательствами того, что это, по мнению участников, игра спортивного направления, с просьбами разрешить, но все попытки оказались безуспешными.



С 2009 года игорный бизнес в России ограничен. Игра в "живой" покер разрешена только в пяти специально организованных игорных зонах: Алтайском, Краснодарском, Приморском краях, Калининградской области и в Республике Крым. Из-за этого многие перешли на онлайн-покер, который пока не полностью урегулирован на законодательном уровне.



Сегодня на территории России многие турниры, включая европейские, проходят в Сочи. Туда съезжаются покеристы со всего мира. Стоят они довольно дорого и доступны не каждому. Но нашей героине однажды, еще до 2009 года, удалось туда попасть, одержав победу в квалификационном женском турнире (сателлите) в Москве.

Покорить Лас-Вегас

Сыграть в покер в Лас-Вегасе было для Иветты Артемовны заветной мечтой. И три года назад судьба ей улыбнулась – в гости пригласила родственница, живущая в пяти часах езды от Вегаса, в солнечном Лос-Анжелесе. И уж тут наша московская бабушка развернулась на полную мощность.

Фото: Лас-Вегас. Предоставлено героиней материала

Официального "Чемпионата мира по покеру" не существует. Но есть различные серии покерных турниров. В одном из самых престижных, прошедших в 2019 году, участвовало 87 стран. Россия в общем зачете заняла седьмое место по количеству выигранных браслетов и шестое – по сумме призовых.



Помимо множества туристов из разных стран, с пятницу по воскресенье покерные клубы Вегаса заполняются местными пенсионерами. Американцы приезжают сюда на машинах, снимают отель и три вечера подряд рубятся в покер. Поэтому Иветта Артемовна была там словно "в своей тарелке" и, владея семью языками, включая английский, совсем не чувствовала языкового барьера.

Наша пенсионерка провела в Вегасе целый месяц и после дневного осмотра достопримечательностей каждый вечер непременно шла играть в любимый покер. На один турнир уходило около четыре–пять часов при количестве участников 40–50 человек. Взнос для игроков был небольшим, в среднем по три доллара, но главным для участников оставалась сама игра.

Каждый выбирает турнир себе по карману. Но меня не столько интересовали выигрыши, сколько сам процесс игры и жажда победы.

Уверенно одерживающая победы московская покеристка вызывала огромный интерес в американском штате Невада, все хотели с ней сразиться. А в один из дней, проведенных в Америке, Иветта Артемовна столкнулась с группой российских игроков, среди которых были знакомые москвичи. Кто-то отреагировал мгновенно: "Ой, Иветта играет, ее невозможно победить, я с ней за стол не сяду!"

Фото: Лас-Вегас. Предоставлено героиней материала

Проведя месяц за бугром, московская бабушка выиграла почти все турниры, хоть и единичные случаи неудач все же были. В итоге ей удалось отбить сумму, потраченную на поездку в Лас-Вегас: плату за отель, развлечения и подарки близким. Бабуля улетела из "города грехов" с чувством полного удовлетворения и осознанием исполненной мечты.

Покер – это не казино

В последние 10 лет в связи с запретом азартных игр в России Иветта Артемовна перешла на онлайн-покер, как и многие другие. Конечно, периодами на нее находит тоска по былым московским карточным тусовкам. Ей бы хотелось встретиться и сыграть "вживую" с прежней московской командой и с Джоном Косбеком, который впервые открыл для нее мир покера. Но пока получается лишь иногда пересекаться на квартире у кого-то из друзей или играть с внуками в карточную "ведьму", домино или шахматы.

По словам Иветты Артемовны, многие московские игроки испытывают горячее желание организовать легальный клуб покера в Подмосковье. "Если бы от меня что-то зависело, я бы приложила все усилия и привела бы много доказательств того, насколько эта игра полезна для мыслительного аппарата человека, насколько это дает отличное расслабление и хороший отдых. И необязательно вкладывать туда много денег. В покерных клубах я не знаю ни одного игрока, который бы был связан со словом "разорился" или проиграл какую-то большую сумму. Такое только в казино возможно. Суть покера в том, что люди играют между собой, а не с государством или организацией. Это очень важно в плане того, что называют словом "азарт", – подытожила Иветта Артемовна.



В закрытии игорного бизнеса на большей территории России во многом сыграли роль владельцы игровых автоматов, прозванных в начале 2000-ых "однорукими бандитами". В то время было настоящее засилье игровых автоматов, которые устанавливали везде: на первых этажах домов, в продуктовых магазинах и прямо на улицах. Чтобы поиграть с фортуной, люди тратили последние деньги.

