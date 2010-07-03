Мужчину осудили за проведение азартных игр в Подмосковье

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Суд в Подмосковье приговорил мужчину к 1,5 года ограничения свободы за организацию азартных игр.

Осужденный проводил азартные игры в одном из помещений в микрорайоне Маркова Дмитрова. Отмечается, что для этого он использовал специальный терминал.

Как сообщили в областной прокуратуре, незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в январе 2019 года.

Британские ученые ранее изучили поведение людей, страдающих игроманией, и назвали шесть основных признаков этого расстройства.

В их числе – депрессия, тревожность, проблемы со сном, злоупотребление спиртным, низкая самооценка и расстройства психики из-за постоянного стресса.