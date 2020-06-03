Мужчина заявил в полицию о подпольном казино после проигрыша

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Мужчина заявил в полицию о подпольном казино в московском заводе после проигрыша. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило заявление от мужчины о том, что на территории Московского завода торгового оборудования находится подпольное казино, заявитель проиграл там большую сумму денег", – сказал собеседник агентства.

В настоящий момент сотрудники полиции проверяют данную информацию.

В конце января сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД пресекли деятельность подпольного игорного клуба в Химках.

Заведение находилось в квартире многоэтажного дома. Клуб работал подпольно в течение месяца. Проведением азартных игр занимался 42-летний житель Москвы.

