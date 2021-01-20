В Москве закрыли 65 нелегальных игорных заведений за 2020 год

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65 нелегальных игорных заведений закрыли в столице за 2020 год, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Среди них были 49 интернет-клубов, 10 нелегальных казино и 6 залов игровых автоматов. В отношении организаторов игорного бизнеса завели 42 уголовных дела. Отмечается, что закрытие заведений сопровождалось изъятием игрового оборудования. За 2020 год вывели из нелегального оборота 1 460 единиц. Кроме того, в ушедшем году утилизировали 1943 единицы игрового оборудования.

Отмечается, что за обеспечением законности в игровой сфере занимается столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции. Работа ведется при взаимодействии с префектурами административных округов. Сообщается, что при совместной деятельности организовали контроль за помещениями, в которых занимались незаконной игорной деятельностью. За 2020 году на контроле находились 216 адресов.

Особое внимание уделяется нелегальным азартным играм, которые проводятся в букмекерских конторах под видом ставок на спорт. Отмечается, что в 2020 году обнаружены нарушения в 10 букмекерских конторах.

Также в Москве осуществляется мониторинг разрешенных игорных заведений и мест распространения лотерейных билетов. Отмечается, что база данных содержит 374 пункта приема ставок букмекерских контор и 395 мест реализации лотерейных билетов.

Сообщается, что рабочее взаимодействие с правоохранительными органами и комплексные мероприятия привели к определенному оздоровлению ситуации в сфере лотерей и азартных игр. В 2021 году работа по выявлению нелегальной деятельности будет продолжена.

Ранее в Москве предъявили обвинение 10 участникам преступной группы в организации четырех подпольных казино. Отмечается, что организаторы ОПГ привлекли не менее 10 участников, которые руководили незаконными игорными заведениями, администрировали азартные игры, занимались учетом и распределением дохода.