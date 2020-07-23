В Москве участникам ОПГ предъявлено обвинение в организации подпольных казино

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Следствие предъявило обвинение 10 участникам преступной группы в организации четырех подпольных казино в столице. Об этом, как передает ТАСС, сообщила представитель ГСУ СК по городу Юлия Иванова.

По данным следствия, организаторы ОПГ привлекли не менее 10 участников, которые руководили незаконными игорными заведениями, администрировали азартные игры, занимались учетом и распределением дохода.

Отмечается, что разоблачить деятельность злоумышленников удалось совместно с сотрудниками Росгвардии и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Москвы. В ходе расследования было проведено 15 обысков.

"Фигуранты допрошены и полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, дали подробные показания о совершении ими организации и проведения незаконной игорной деятельности", – рассказала Иванова.

Она добавила, что фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

В конце января сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД пресекли деятельность подпольного игорного клуба в Химках.

Заведение находилось в квартире многоэтажного дома. Клуб работал подпольно в течение месяца. Проведением азартных игр занимался 42-летний житель Москвы.

