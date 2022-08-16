В Подмосковье задержали участников ОПГ, организовавших подпольное казино

11:55
Фото: СК РФ
В Московской области правоохранители задержали 22-х участников ОПГ за организацию подпольного казино, которое принесло злоумышленникам доход более 90 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Подмосковью Ольгу Врадий.
По данным следствия, в 2020 году трое мужчин создали ОПГ для открытия двух подпольных казино в Одинцовском городском округе. В заведениях работали дилеры, крупье, а также операторы игровых автоматов.
"Следователями ГСУ СК России по Московской области 22-м лицам предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, участии в нем, а также в незаконной организации и проведении азартных игр", – отметила Врадий.
Правоохранители изъяли из подпольных казино оборудование, технические устройства, деньги, бухгалтерские документы и другое.
Ранее сообщалось, что правоохранители ликвидировали подпольное казино в центре столицы. Сотрудники полиции изъяли 18 комплектов модифицированного компьютерного оборудования. Также был задержан предполагаемый организатор преступной деятельности, им оказался 31-летний уроженец Братска.
В феврале текущего года Владимир Путин подписал закон о штрафах за услуги перевода денег нелегальным онлайн-казино.
За нарушения, допущенные платежным агентом или оператором связи, юрлица будут оштрафованы на 25–40% от суммы принятого платежа, но не более 5 миллионов рублей. Для должностных лиц взыскание составит от 100 до 500 тысяч рублей.
"Московский патруль": подпольное казино нашли в московской квартире
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