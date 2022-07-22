Пятерых нелегальных банкиров задержали в Москве

16:18
Фото: МВД РФ
Полицейские в столице пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом в 4,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. В течение нескольких лет они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств", – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ведомстве уточнили, что чаще всего к нелегальным банкирам обращались с запросом на обналичивание денег. Для этого были созданы подложные фирмы, основной деятельностью которых заявлялись строительные работы.
"Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков", – рассказала Волк.
Оборот криминального бизнеса за три года существования достиг 4,5 миллиарда рублей. Участники этой схемы заработали более чем 90 миллионов рублей.
В отношении подпольных банкиров возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Подозреваемые находятся под домашним арестом. Расследование по делу продолжается, были произведены обыски в местах жительства фигурантов и арендуемых ими офисах.
Согласно докладу МВД "Состояние преступности в России", за первые шесть месяцев с начала 2022 года в РФ выросло число случаев преступлений со взятками. Было зафиксировано 11 852 таких правонарушения, подчеркнули в ведомстве.
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