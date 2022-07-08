МВД предлагает ввести уголовную ответственность для помогающих кибермошенникам со счетами

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Вопрос уголовной ответственности рассматривается для тех, кто помогает злоумышленникам в интернете оформлять счета и выпускать банковские карты, заявил врио замначальника управления ведомственного и процессуального контроля следственного департамента МВД РФ полковник юстиции Роман Бубнов.

"На сегодняшний день нами, МВД, совместно с другими ведомствами по поручению правительства РФ прорабатывается вопрос установления уголовной ответственности для лиц, которые за денежное вознаграждение помогают кибермошенникам оформлять счета и выпускать банковские карты", – приводит ТАСС его слова.

В ведомстве также предлагают ввести дополнительную идентификацию личности при совершении банковской операции дистанционно и ограничить возможность подключения номеров к сервису "Мобильный банк".

Ранее специалисты Банка России сообщили о новом виде мошенничества, который позволяет злоумышленникам получить дистанционный доступ к банковским картам жертв.

В ЦБ рассказали, что мошенники обзванивают клиентов банков и представляются сотрудниками службы поддержки оператора сотовой связи.

Помимо этого, мошенники могут заявлять о необходимости переоформить договор об указании услуг связи или смены тарифа, а также об отключении каких-либо платных услуг.

