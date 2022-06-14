В ЦБ РФ предложили ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов

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Для противодействия мошенникам Центробанк РФ предложил внедрить механизм самозапрета на выдачу кредитов, сообщается в телеграм-канале регулятора.

"Человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют кредит или заем на его имя. Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории", – отметили в Банке России.

Наличие самоограничений в кредитной истории будет проверяться банками перед выдачей кредитов и займов. При присутствии таких ограничений у кредитора не будет возможности требовать погашения долга, если он все же принял решение о предоставлении такому заемщику кредита.

В регуляторе добавили, что подобные ограничения могут быть установлены неограниченное количество раз, для этого необходимо обратиться в любой банк, микрофинансовую организацию или квалифицированное бюро кредитных историй.

В настоящее время законодательные предложения направлены на межведомственное согласование.

Ранее Банк России зафиксировал новую схему мошенничества с обменом на рубли накопленного кешбэка и бонусных баллов.

По любым банковским вопросам следует обращаться непосредственно в банк, рекомендует регулятор. В ЦБ подчеркнули, что банковские сотрудники не запрашивают по телефону финансовые данные.

