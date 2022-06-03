Минфин РФ предложил блокировать счета при мошенничестве с картами

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Минфин РФ внес в правительство законопроект, предусматривающий оперативный обмен информацией между ЦБ и МВД, сообщает пресс-служба ведомства.
В частности, проект закона позволит блокировать всю цепочку счетов в рамках одного уголовного дела в связи с мошенническими списаниями с банковских карт с использованием методов социнженерии.
В министерстве заметили, что сейчас широко распространено мошенничество, связанное с добровольной передачей гражданами личных данных – номеров платежных карт, паролей от них и других сведений. Получив такие данные, преступники переводят денежные средства без согласия клиентов.
Оперативный же обмен информацией между Центробанком и МВД поможет раскрывать преступления в сфере финансового мошенничества с использованием банковских карт. Это позволит быстро обеспечивать правоохранительные органы необходимой информацией при возбуждении и расследовании уголовных дел.
"Такие виды мошенничества потеряют свою экономическую целесообразность, поскольку в рамках одного уголовного дела будет блокироваться вся цепочка счетов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что чем больше дел будет возбуждено, тем больше счетов будут заблокированы и тем сложнее станет искать каналы для вывода похищенных средств. Обмен данными будет происходить с помощью технологической инфраструктуры ЦБ – автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ.
На сегодняшний день ответы банков на запросы МВД по хищениям занимают до 30 дней, что создает трудности с проведением срочных оперативно-разыскных и процессуальных мероприятий.
Ранее сообщалось, что мошенники, похищающие средства со счетов, начали использовать для звонков подменные номера обычных граждан. Так, по словам экспертов, большая часть атак на счета россиян происходит из call-центров, расположенных в недружественных странах. Специалисты предполагают, что новая схема мошенничества является частью кибервойны против России.
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