Россиян предупредили о схеме мошенничества с продажей ответов на ЕГЭ и ОГЭ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мошенники начали использовать новую схему обмана с покупкой ответов на ЕГЭ и ОГЭ через телеграм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Тинькофф защита".
Специалисты рассказали, что накануне экзаменов злоумышленники создают телеграм-каналы, где размещают посты с информацией о продаже ответов на тесты. Для убедительности они публикуют примеры ответов. При этом никакие ответы пользователи в итоге не получают.
О новой схеме стало известно после жалобы двух жертв обмана, которые лишись таким образом по 800 рублей. Специалисты позднее выявили только в телеграм более 30 каналов с продажей недостоверных ответов на экзамены.
"Если предположить, что лишь треть пользователей попадается на уловку, суммы потерь исчисляются десятками миллионов рублей", – уточнили аналитики.
Вице-президент и руководитель "Центра экосистемной безопасности" Алексей Бакланов объяснил, что ситуацию усугубляет тот факт, что обманщики используют так называемых дропов – людей, которые оформляют на себя банковские карты, а затем продают их. В итоге обнаружить и вовремя закрыть такие счета достаточно сложно, учитывая и то, что люди редко сообщают о мошенниках в полицию или банк.
Ранее в Центробанке рассказали, что в мае 2022 года в России было выявлено как минимум 38 мошеннических сайтов, которые предлагали помощь с получением различных компенсаций и возвратом украденных средств. С их помощью злоумышленники получали данные пользователей, а затем крали их деньги.
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