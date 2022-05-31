Россиян предупредили о схеме мошенничества с продажей ответов на ЕГЭ и ОГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мошенники начали использовать новую схему обмана с покупкой ответов на ЕГЭ и ОГЭ через телеграм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы "Тинькофф защита".

Специалисты рассказали, что накануне экзаменов злоумышленники создают телеграм-каналы, где размещают посты с информацией о продаже ответов на тесты. Для убедительности они публикуют примеры ответов. При этом никакие ответы пользователи в итоге не получают.

О новой схеме стало известно после жалобы двух жертв обмана, которые лишись таким образом по 800 рублей. Специалисты позднее выявили только в телеграм более 30 каналов с продажей недостоверных ответов на экзамены.

"Если предположить, что лишь треть пользователей попадается на уловку, суммы потерь исчисляются десятками миллионов рублей", – уточнили аналитики.

Вице-президент и руководитель "Центра экосистемной безопасности" Алексей Бакланов объяснил, что ситуацию усугубляет тот факт, что обманщики используют так называемых дропов – людей, которые оформляют на себя банковские карты, а затем продают их. В итоге обнаружить и вовремя закрыть такие счета достаточно сложно, учитывая и то, что люди редко сообщают о мошенниках в полицию или банк.

Ранее в Центробанке рассказали, что в мае 2022 года в России было выявлено как минимум 38 мошеннических сайтов, которые предлагали помощь с получением различных компенсаций и возвратом украденных средств. С их помощью злоумышленники получали данные пользователей, а затем крали их деньги.

