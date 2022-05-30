Мошенники начали использовать для подмены номера обычных россиян

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Мошенники, похищающие средства со счетов, начали использовать для звонков подменные номера обычных граждан, рассказали эксперты платформы "Мошеловка". Об этом сообщает газета "Известия".

По словам руководителя платформы Евгении Лазаревой, в последний месяц на портал стали поступать жалобы от потенциальных жертв и россиян, чьи номера злоумышленники использовали для подмены. Им звонят люди и говорят, что с номера поступил звонок якобы от сотрудника банка, который пытался узнать персональную информацию для похищения средств со счета. При этом сами абоненты никаких звонков не совершали.

"Мы считаем, что таким образом злоумышленники добиваются почти гарантированного нанесения вреда гражданам России. Они не только совершают мошеннические атаки для извлечения собственной выгоды, но и активно занимаются вредительством", – сказала Лазарева.

Она добавила, что большая часть атак на счета россиян происходит из кол-центров, расположенных в недружественных странах. По ее мнению, новая схема мошенничества является частью кибервойны против России.

Опрошенные изданием эксперты по кибербезопасности рассказали, что при использовании метода подмены номеров с помощью IP-телефонии можно позвонить от лица любого абонента. В пресс-службе Минцифры РФ, в свою очередь, считают, что таким образом злоумышленники пытаются не только выманить деньги у граждан, но и ввести в заблуждение правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников банка и заявлять, что их недобросовестные коллеги якобы пытаются украсть деньги со счета клиента. Эксперты объяснили, что если со счетом совершаются какие-либо недобросовестные действия сотрудником банка, то клиент не несет за это никакой финансовой или уголовной ответственности.