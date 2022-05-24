Эксперт предупредила о новой схеме телефонного мошенничества в РФ

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Телефонные мошенники начали звонить россиянам от имени сотрудников банка и заявлять, что их недобросовестные коллеги якобы пытаются украсть деньги со счета клиента, передает РИА Новости.
То, что данная схема носит все признаки мошенничества, подтвердила директор фонда "За права заемщиков", руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
"Сообщения о звонках от "добросовестных" сотрудников банка, пытающихся разоблачить своих недобросовестных коллег и запрашивающих для этого сведения у клиентов, поступают в "Мошеловку" с недавнего времени. <...> Мошенники что угодно скажут, чтобы напугать человека, и угроза уголовной ответственности в их арсенале – серьезный аргумент, который рассчитан на мнительных граждан", – рассказала она.
Лазарева подчеркнула, что, во-первых, если сотрудник банка подозревает коллег в недобросовестности, то, согласно инструкции, он должен сообщить об этом в службу безопасности организации. Во-вторых, продолжила эксперт, для проведения соответствующих проверок у уполномоченных сотрудников банка есть все данные, которые не нужно уточнять у клиента.
Кроме того, подчеркнула Лазарева, если со счетом совершаются какие-либо недобросовестные действия сотрудником банка, то клиент не несет за это никакой финансовой или уголовной ответственности. Для сбора доказательств совершения преступления существует специальный порядок. Такие процедуры не предусматривают предоставление данных по телефону.
Ранее сообщалось, что мошенники начали рассылать россиянам фейковые письма с требованием погасить задолженность перед Федеральной службой судебных приставов. Злоумышленники создают поддельные справки, постановления и формы, копирующие оригинальные.
Популярные мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram наиболее интересны мошенникам
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