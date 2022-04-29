Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени Росздравнадзора

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Мошенники от имени Росздравнадзора взамен на перевод денег предлагают россиянам материальную компенсацию за якобы некачественно оказанное лечение или за купленные лекарства. Об этом сообщается на сайте Росздравнадзора.

В ведомстве отметили, что злоумышленники общаются с потенциальными жертвами по телефону, а для перевода средств предоставляют номер счета в одном из банков РФ.

Росздравнадзор занимается исключительно контрольно-надзорной деятельностью в сфере здравоохранения, а сотрудники службы не могут запрашивать у граждан денежные средства, добавили в ведомстве.

Ранее россиян предупредили об активизации мошенников перед майскими праздниками.

Эксперт кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов рассказал, что в связи с праздничными днями компании рассылают множество рекламных сообщений, которые могут стать маскировкой для спам-писем.

Аналитик компании Zecurion, специализирующейся на информационной безопасности, Мария Ефремова напомнила, что мошенники часто используют прием с фиктивными распродажами. Она призвала при посещении сайтов проверять их адрес, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не вводить на неизвестных ресурсах данные банковских карт.