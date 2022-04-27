Россиян предупредили об активизации мошенников перед майскими праздниками

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Специалисты по кибербезопасности призвали россиян проявлять осторожность в интернете из-за повышенной активности мошенников в майские праздники. Об этом сообщает "Газета.ру".
Эксперт кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов рассказал, что в связи с праздничными днями компании рассылают множество рекламных сообщений, которые могут стать маскировкой для спам-писем.
"В таком потоке злоумышленникам проще затеряться, а вероятность, что человек потеряет бдительность и перейдет по ссылке из крайне привлекательного предложения, возрастает", – объяснил специалист.
Аналитик компании Zecurion, специализирующейся на информационной безопасности, Мария Ефремова напомнила, что мошенники часто используют прием с фиктивными распродажами. Она призвала при посещении сайтов проверять их адрес, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не вводить на неизвестных ресурсах данные банковских карт.
Эксперт посоветовала завести для покупок в интернет-магазинах отдельную карту и хранить на ней небольшую сумму денег. Кроме того, можно установить суточный лимит на снятие и переводы средств с платежного средства.
Ранее директор фонда "За права заемщиков" и координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева предупредила о новом формате мошенничества с помощью приложения Telegram. Мошенники упоминают якобы существующие бонусы от мессенджера за пополнение криптовалютного кошелька.
"Московский патруль": полицейские задержали укравшего миллион рублей телефонного мошенника
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