Эксперт предупредила о новой мошеннической схеме с бонусами от Telegram

10:29
Фото: depositphotos/Mactrunk
Мошенники обещают гражданам бонусы якобы от Telegram за пополнение кошелька для криптовалюты GramWallet, сообщила директор фонда "За права заемщиков" и координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
Как уточнила эксперт, название криптовалюты отсылает к блокчейн-проекту основателя мессенджера Павла Дурова TON c собственной криптовалютой Gram.
"Сейчас злоумышленники "достали из пыльного мешка" название GramWallet и пытаются спекулировать им, реализуя старую схему – создают поддельные сайты, регистрируют новые криптокошельки и под старой-новой легендой пытаются выманить деньги у импульсивных и доверчивых граждан", – приводит РИА Новости ее слова.
Эксперт добавила, что условие пополнить сторонний криптокошелек для получения бонусов должно насторожить пользователя. При этом некоторые разработчики действительно обещают потенциальным пользователям бонусы, но лишь за регистрацию, а не за пополнение сторонних счетов, подчеркнула Лазарева.
Ранее руководитель департамента по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов предупредил, что в попытках найти нелицензионные версии ПО, ставшего недоступным из-за санкций, россияне рискуют столкнуться с мошенниками.
По словам эксперта, злоумышленники могут попытаться нажиться на сложившейся ситуации, воспользовавшись спросом на обходные способы покупки программ.
Сизов выразил мнение, что в этом случае мошенники могут использовать две схемы. Первая – получение денег без предоставления взамен какого-либо товара. Вторая – продажа вредоносного софта под видом безопасного. Специалист предупредил, что в последнем случае злоумышленники могут получить доступ к банковским данным жертвы.
Популярные мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram наиболее интересны мошенникам
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