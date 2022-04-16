Пользователи Telegram смогут создавать звуки уведомлений

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Пользователи Telegram теперь могут самостоятельно создавать звуки уведомлений, настраивать таймеры отключения оповещений и автоматического удаления сообщений. Об этом сообщается на сайте мессенджера.

Кроме того, пользователям стала доступна разработка ботов нового поколения, которые превосходят по своей функциональности любой сайт.

"Боты уже научились поддерживать вход в сторонние сервисы при помощи Telegram и обработку платежей, совершаемых через 15 встроенных платежных сервисов (с поддержкой Google Pay и Apple Pay), собирать отзывы, отправлять пользователям персональные уведомления и помогать во многом другом", – говорится в сообщении.

Кроме того, мессенджер получил функцию перевода сообщений на iOS. В новой версии обновили и интерфейс смены телефонного номера, добавили больше анимированных эмодзи и улучшили окно проигрывателя в режиме "картинка в картинке" для Android.

Ранее сообщалось, что приложение маркетплейса "Сбермегамаркет" стало недоступно для пользователей магазина приложений Google Play. Новые клиенты маркетплейса или удалившие приложение ранее могут скачать его напрямую с сайта компании. В ближайшее время, как сообщили в "Сбермегамаркете", аналогичная услуга будет предоставлена продавцам.

