Эксперт рассказал, можно ли самостоятельно определить прослушку телефона

17:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал Москве 24, что прослушиваться могут не только современные смартфоны. В опасности находятся и владельцы кнопочных телефонов.
Желающий прослушать разговоры обычно устанавливает на смартфон человека специальное приложение, говорит Ульянов. Иногда оно может отображаться в списке установленных программ, а иногда – быть скрытым, уточняет специалист.
На кнопочном телефоне нет операционной системы, поэтому программа прослушивания там просто не установится, продолжает специалист. Однако туда можно встроить отдельный жучок, предупреждает эксперт. "Нужно будет получить физический доступ к устройству. Придется разбирать весь аппарат и вставлять туда физически жучок, который будет уже прослушивать", – рассказывает Ульянов.
Таким образом, обнаружить прослушку в кнопочном телефоне можно, просто разобрав его, указал он. "Такие вещи встраиваются гораздо сложнее и только если у злоумышленника есть большое желание и возможности", – отмечает эксперт.
В случае со смартфонами некоторые пользователи пытаются определить прослушку по косвенным признакам. По словам эксперта, если гаджет нагревается и быстро разряжается, это еще не говорит о том, что он прослушивается.
"Это может быть один из индикаторов, но опираться на него не стоит. На практике гораздо чаще это свидетельствует о том, что некорректно настроен телефон, может, слишком большое количество приложений запущено или установлено. Исходя из статистики, в большинстве случаев это все-таки свидетельство того, что пользовательские устройства немного подтормаживают из-за обслуживания", – заключил специалист.
Ранее управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман заявил, что не следует обсуждать конфиденциальные сведения, если рядом находится смартфон. В том числе речь идет о финансовых вопросах. Специалист напомнил про феномен, при котором после обсуждения какой-либо темы пользователи замечают контекстную рекламу схожей направленности.
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