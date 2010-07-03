Эксперты назвали способы увеличения скорости интернета

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Британские специалисты компании Virgin Media предложили несколько способов увеличить скорость доступа в интернет. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

По мнению экспертов, чтобы интернет работал быстрее необходимо постоянно обновлять интернет-браузер, очищать кэш, а также не пренебрегать антивирусами. Они также отмечают, что не стоит забывать об остановке фоновых приложений, которые существенно могут снизить работу всего компьютера.

Кроме того, необходимо обращать внимание и на расположение Wi-Fi роутера. Для повышения скорости соединения роутер нужно установить как можно выше, при этом следует помнить, что рядом с окнами мощность сигнала может оказаться в разы ниже.

Ранее специалисты аналитического центра НАФИ рассказали о росте уровня цифровой грамотности россиян. По данным опроса, в котором участвовали 1,6 тысячи человек, за год этот показатель вырос на 8%, составив 60 баллов из 100. Сейчас высоким уровнем грамотности обладают 45% жителей страны.

Аналитики утверждают, что граждане стали лучше искать информацию и анализировать ее. Кроме того, все больше людей уверенно работают на цифровых устройствах, пользуются мессенджерами и соцсетями.