Эксперты назвали способы увеличения скорости интернета

Британские специалисты компании Virgin Media предложили несколько способов увеличить скорость доступа в интернет. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
По мнению экспертов, чтобы интернет работал быстрее необходимо постоянно обновлять интернет-браузер, очищать кэш, а также не пренебрегать антивирусами. Они также отмечают, что не стоит забывать об остановке фоновых приложений, которые существенно могут снизить работу всего компьютера.
Кроме того, необходимо обращать внимание и на расположение Wi-Fi роутера. Для повышения скорости соединения роутер нужно установить как можно выше, при этом следует помнить, что рядом с окнами мощность сигнала может оказаться в разы ниже.
Ранее специалисты аналитического центра НАФИ рассказали о росте уровня цифровой грамотности россиян. По данным опроса, в котором участвовали 1,6 тысячи человек, за год этот показатель вырос на 8%, составив 60 баллов из 100. Сейчас высоким уровнем грамотности обладают 45% жителей страны.
Аналитики утверждают, что граждане стали лучше искать информацию и анализировать ее. Кроме того, все больше людей уверенно работают на цифровых устройствах, пользуются мессенджерами и соцсетями.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.