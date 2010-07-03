Уровень цифровой грамотности вырос в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Исследование аналитического центра НАФИ показало рост уровня цифровой грамотности россиян, передает RT.

По данным опроса, в котором участвовали 1,6 тысячи человек, за год этот показатель вырос на 8%, составив 60 баллов из 100. Сейчас высоким уровнем грамотности обладают 45% жителей страны.

Аналитики утверждают, что граждане стали лучше искать информацию и анализировать ее. Кроме того, все больше людей уверенно работают на цифровых устройствах, пользуются мессенджерами и соцсетями.

При этом у 28 миллионов человек или четверти взрослого населения уровень цифровой грамотности остается низким.

Степень цифровой грамотности зависит от социально-демографической группы. Самые продвинутые – молодые люди до 24 лет, а также жители Москвы и Санкт Петербурга и те, кто имеет постоянную работу. Примечательно, что показатели у мужчин превышают результаты женщин.

Цифровой грамотностью называют базовый набор знаний, навыков и установок, которые позволяют человеку эффективно решать повседневные задачи в цифровой среде.

Ранее психиатры рассказали, что долгое и регулярное нахождение в соцсетях может перейти в зависимость. Человек становится беспокойным и напряженным, если у него нет возможности выйти в интернет.