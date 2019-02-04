Названы признаки зависимости от соцсетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Долгое и регулярное нахождение в соцсетях может перейти в зависимость. В результате человек становится беспокойным и напряженным, если у него нет возможности выйти в интернет. Такие люди дистанцируются от окружающих и становятся апатичными. Об этом рассказала доктор наук, психиатр Ирис Хаут.

"Если дети проводят в интернете более 2 часов в день, пренебрегают школой из-за активности в социальных сетях, это должно стать сигналом для родителей. Принципиально важно обучать медийной грамотности детей и подростков. Кстати, это также относится и к взрослым пользователям, которые могут служить образцами для подражания. Это означает, что можно использовать преимущества новых средств информации, общаться со всем миром и поддерживать связь с семьей и друзьями, но ограниченно по времени, при соблюдении "медийной диеты", – сказала она, передает РИА Новости.

По словам Хаут, длительное пребывание в соцсетях ведет к формированию неправильной самооценки и нереалистических ожиданий от жизни. Это, в свою очередь, приводит к фрустрации и разочарованию в реальном мире. В результате у человека не происходит здорового развития уверенности в себе.

Ранее социологи назвали число интернет-зависимых россиян. В ходе исследования выяснилось, что четверть взрослого населения России проводит в интернете больше четырех часов в день. Их количество сопоставимо с теми, кто столько же времени уделяет просмотру телевизора.

Две трети граждан используют соцсети для публикации фото и видео. Лайки хотя бы время от времени ставят 80% пользователей, комментируют текстуально – 56%. Личную информацию о своих увлечениях оставляют 30% от тех, кто активен в соцсетях.

Российские специалисты отмечают, что интернет-зависимость уже привела к появлению детей поколения digital native, которые пользуются гаджетами с раннего возраста. У них, как отмечают социологи и врачи, возникают определенные мозговые изменения.

Эксперты также подчеркнули, что россияне, в отличие от жителей других стран, используют сразу несколько социальных сетей. Не исключено, что это позволит им быстрее освоить объединенную систему Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram.