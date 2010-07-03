Эксперт рассказал, почему в России дешевый интернет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия вошла в пятерку стран с самым дешевым доступом к интернету, свидетельствуют данные британской компании Cable. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал, что в России интернет стоит недорого по нескольким причинам, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По его словам, каждая страна уникальна с точки зрения исторического развития Сети.

"Так, в России все происходило исключительно на коммерческой основе: на рынке интернет-провайдеров, операторов связи была достаточно большая конкуренция. Соответственно, чтобы эту конкуренцию выдерживать, компаниям приходилось понижать цены на свои услуги", – сказал эксперт.

По его словам, второй причиной является отсутствие монополии конкретного оператора, как в других странах. Он отметил, что во многих странах Европы процесс подключения официально монополизирован тем оператором, у которого заключен договор с управляющей компанией дома.

"В России такого нет. Из-за чего опять-таки возрастает конкуренция, следовательно, цена так или иначе снижается", – сказал Мариничев.

Также он отметил, что в России есть хорошие госпрограммы по подключению к интернету бюджетных учреждений.

Ранее профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ имени Баумана Виталий Вехов сообщил, что Россия готова к возможному отключению от интернета. По его словам, страна начала готовиться к данной угрозе шесть-семь лет назад. Так, в России проводились соответствующие учения по возможному техническому отключению российского сегмента и всех пользователей от глобальной компьютерной сети.