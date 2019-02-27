Россия готова к угрозе отключения от мирового интернета

Россия готова к возможному отключению от интернета, заявил в беседе с RT эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.
Он отметил, что страна начала готовиться к данной угрозе шесть-семь лет назад. Так, в России проводились соответствующие учения по возможному техническому отключению российского сегмента и всех пользователей от глобальной компьютерной сети.
Эксперт подчеркнул, что ресурсы органов государственной, исполнительной, законодательной и местной власти будут готовы к подобному развитию событий и "продолжат функционирование".
Ранее газета The Washington Post сообщила, что киберкомандование ВС США накануне промежуточных выборов в 2018 году "отключила от интернета" так называемую "фабрику российских троллей". Издание утверждало, что атака стала "частью первой наступательной киберкампании против России".
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к данной информации следует относиться "очень аккуратно". Тем не менее он не исключил, что американские спецслужбы могли провести подобную операцию на территории России.
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