Россия готова к угрозе отключения от мирового интернета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россия готова к возможному отключению от интернета, заявил в беседе с RT эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры юриспруденции, интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана Виталий Вехов.

Он отметил, что страна начала готовиться к данной угрозе шесть-семь лет назад. Так, в России проводились соответствующие учения по возможному техническому отключению российского сегмента и всех пользователей от глобальной компьютерной сети.

Эксперт подчеркнул, что ресурсы органов государственной, исполнительной, законодательной и местной власти будут готовы к подобному развитию событий и "продолжат функционирование".

Ранее газета The Washington Post сообщила, что киберкомандование ВС США накануне промежуточных выборов в 2018 году "отключила от интернета" так называемую "фабрику российских троллей". Издание утверждало, что атака стала "частью первой наступательной киберкампании против России".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к данной информации следует относиться "очень аккуратно". Тем не менее он не исключил, что американские спецслужбы могли провести подобную операцию на территории России.