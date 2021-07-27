Эксперт рассказал об опасности использования режима инкогнито в браузерах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

PR-менеджер ESET в России и СНГ Михаил Бочаров рассказал, что пользовательская активность в интернете не останется незамеченной даже в режиме инкогнито, предназначенном для анонимного интернет-серфинга, сообщает "Газета.ру".

Специалист рассказал, что в приватном режиме сбор информации может осуществляться интернет-провайдером, владельцем Wi-Fi точки или администратором локальной сети на работе.

"История поиска и сбор информации о часовых поясах, версии ОС, расширениях браузера и параметрах экрана доступна тому, кто может идентифицировать ваш IP-адрес", – пояснил он.

Бочаров также отметил, что режим инкогнито не защищает от программ-шпионов, которые уже могут быть установлены на компьютере.

Ранее эксперт лаборатории практического анализа защищенности Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая назвала причины замедления работы смартфонов. По словам эксперта, ускорить работу гаджета поможет удаление вредоносных программ.

Специалист отметила, что при отсутствии защиты на смартфоне такие программы могут попасть в устройство из непроверенных источников в Сети и начать тормозить его работу.