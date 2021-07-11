Названы причины замедления работы смартфонов

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Удаление вредоносных программ в ряде случаев может ускорить работу смартфона, сообщает эксперт лаборатории практического анализа защищенности Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая.

По словам специалиста, при отсутствии защиты на смартфоне такие программы могут попасть в устройство из непроверенных источников в Сети и начать тормозить его работу.

"Также пользователь может по ошибке скачать приложение, которое является мошенническим, например неофициальный клиент социальной сети или банка. В этом случае приложение может получить учетную запись жертвы обманным путем", – уточнила Рудая.

Эксперт отметила, что обнаружить вредоносное ПО можно с помощью проверки всех приложений антивирусом. Еще одной возможной причиной замедления смартфона Рудая считает автоматический запуск установленных на устройстве программ партнеров.

"Например, каждый раз при запуске новой программы устройство спрашивает у пользователя, можно ли делиться с этим приложением данными, телефонной книгой или геолокацией", – объяснила она.

Ранее была найдена серьезная уязвимость iPhone, которая приводит к поломке смартфона. Так, если устройство на базе iOS или iPadOS подключить к сети Wi-Fi с именем "%secretclub%power", гаджет полностью прекратит работу с беспроводной локальной сетью.

