Названы способы удаленного управления компьютером через смартфон

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Для доступа к управлению домашними и корпоративными компьютерами с мобильного телефона потребуется специальное программное обеспечение. Об этом рассказал заместитель технического директора по развитию бизнеса группы ИБ-компаний Angara Руслан Косарим.
Эксперт добавил, что такие приложения стали пользоваться огромной популярностью во время пандемии, поскольку появились гибридные формы рабочего времени.
"На сегодняшний день существует большое многообразие мобильных приложений, позволяющих на расстоянии управлять компьютером на разных операционных системах, включая Windows, Mac OS, Android, iOS. Из наиболее популярных приложений – TeamViewer, Chrome Remote Desktop, Microsoft Remote Desktop App, VNC Viewer", – приводит слова Косарима агентство "Прайм".
Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, почему для многих смартфонов так губительно летнее солнце. Специалист дал советы, чтобы избежать поломки гаджета в жару. По его словам, современные устройства сильно нагреваются во время работы с большими приложениями или зарядки. Если оно автоматически не выключилось, после того как достигло высокой температуры, то значит это – допустимый нагрев.
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