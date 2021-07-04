Эксперт назвал способ узнать местонахождение человека по номеру телефона

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Назван легальный способ определить местонахождение человека по номеру телефона. Его обозначил директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков в интервью агентству "Прайм".

Как объяснил специалист, операторы связи предоставляют легальные услуги по определению местоположения человека. Такие программы находят нужные сведения об устройстве по USSD-запросу.

"Есть также так называемые программы-пеленгаторы, которые устанавливаются из магазина приложений, но они должны устанавливаться с разрешения владельца смартфона", – объяснил Кусков.

Кроме того, некоторые мессенджеры помогают определить местоположение человека через опцию "направить геолокацию". Также у операторов связи существует услуга "родительский контроль", с помощью которой можно отслеживать местонахождение ребенка.

Кусков подытожил, что существует множество легальных сервисов, позволяющих определить местоположение человека. При этом установленные без разрешения программы являются незаконными.

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