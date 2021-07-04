Эксперт назвал способ узнать местонахождение человека по номеру телефона

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Назван легальный способ определить местонахождение человека по номеру телефона. Его обозначил директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков в интервью агентству "Прайм".
Как объяснил специалист, операторы связи предоставляют легальные услуги по определению местоположения человека. Такие программы находят нужные сведения об устройстве по USSD-запросу.
"Есть также так называемые программы-пеленгаторы, которые устанавливаются из магазина приложений, но они должны устанавливаться с разрешения владельца смартфона", – объяснил Кусков.
Кроме того, некоторые мессенджеры помогают определить местоположение человека через опцию "направить геолокацию". Также у операторов связи существует услуга "родительский контроль", с помощью которой можно отслеживать местонахождение ребенка.
Кусков подытожил, что существует множество легальных сервисов, позволяющих определить местоположение человека. При этом установленные без разрешения программы являются незаконными.
Ранее гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин назвал способы сэкономить на мобильной связи. Как объяснил эксперт, стоит чаще изучать свой тариф и проводить анализ затрат. Это поможет обнаружить ненужные функции и случайно подключенные платные услуги.
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