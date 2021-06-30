Специалист назвал способы сэкономить на мобильной связи

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Фото: depositphotos/AndreyPopov
Россиянам назвали способы сэкономить на мобильной связи. Об этом рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин в интервью агентству "Прайм".
Как объяснил эксперт, стоит чаще изучать свой тариф и проводить анализ затрат. Это поможет обнаружить ненужные функции и случайно подключенные платные услуги.
Кроме того, в процессе такого анализа человек может найти себе более оптимальный тариф.
"Старые тарифы могут стоить пропорционально дороже, чем новые. Может быть, стоит даже обновить оператора – сегодня это возможно с сохранением номера", – сказал Щельцин.
Специалист порекомендовал обращать внимание на комбо-тарифы. Сэкономить также поможет использование мессенджеров вместо СМС.
Ранее руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев предупредил об опасности полной разрядки и зарядки смартфона. Специалист объяснил, что срок службы аккумулятора смартфона зависит от количества зарядных циклов.
На новых устройствах Apple начнут устанавливать российские мобильные приложения
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