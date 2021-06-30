Специалист назвал способы сэкономить на мобильной связи

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Россиянам назвали способы сэкономить на мобильной связи. Об этом рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин в интервью агентству "Прайм".

Как объяснил эксперт, стоит чаще изучать свой тариф и проводить анализ затрат. Это поможет обнаружить ненужные функции и случайно подключенные платные услуги.

Кроме того, в процессе такого анализа человек может найти себе более оптимальный тариф.

"Старые тарифы могут стоить пропорционально дороже, чем новые. Может быть, стоит даже обновить оператора – сегодня это возможно с сохранением номера", – сказал Щельцин.

Специалист порекомендовал обращать внимание на комбо-тарифы. Сэкономить также поможет использование мессенджеров вместо СМС.

Ранее руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев предупредил об опасности полной разрядки и зарядки смартфона. Специалист объяснил, что срок службы аккумулятора смартфона зависит от количества зарядных циклов.