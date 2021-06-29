Эксперт предупредил об опасности полной разрядки и зарядки смартфона

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Полная зарядка или разрядка смартфона пагубно сказываются на сроке службы аккумулятора. Об этом предупредил руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев в интервью РИА Новости.

Специалист объяснил, что срок службы аккумулятора смартфона зависит от количества зарядных циклов.

"Советы производителей полностью разрядить смартфон и потом зарядить до 100% – маркетинговый ход", – сказал Бокарев.

Один зарядный цикл – это полная зарядка аккумулятора до 90–100% емкости. При этом средний аккумулятор гаджета рассчитан на 300–500 таких циклов, заявил эксперт.

"После этого состояние аккумулятора потихоньку будет портиться", – сказал Бокарев.

При двух- или трехфазном счетчике электроэнергии специалист посоветовал заряжать любые гаджеты ночью. Это поможет существенно экономить на счетах за электроэнергию.

Бокарев также призвал не бояться оставлять смартфон заряжаться на всю ночь. Когда телефон полностью зарядится – он сам прекратит подачу электричества, заключил эксперт.

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