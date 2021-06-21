В Роскачестве объяснили, как избежать поломки смартфона в жару

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал в интервью радио Sputnik, почему для многих смартфонов так губительно летнее солнце. Специалист дал советы, чтобы избежать поломки гаджета в жару.
По его словам, современные устройства сильно нагреваются во время работы с большими приложениями или зарядки. Если оно автоматически не выключилось, после того как достигло высокой температуры, то значит это – допустимый нагрев.
Кузьменко предупреждает, если в это время на смартфон, планшет или любое другое устройство будут падать прямые солнечные лучи, все может закончиться повреждением устройства.
"Это чревато тем, что пластик может размягчиться или вовсе расплавиться, из-за чего контакты потеряют свою изоляцию, что может привести к короткому замыканию", – пояснил он.
Эксперт советует убрать в темное место нагревшийся гаджет, который еще не получил повреждение. Экстренно охлаждать его нельзя.
"Во время зарядки температура устройства может доходить до 50 или 60 градусов. Если на него в этот момент настроить кондиционер для охлаждения, то из-за перепада температуры может образоваться конденсат внутри устройства. Это очень негативно отразится на работе любой электроники", – сказал Кузьменко.
Ранее эксперты рассказали, какие приложения не стоит устанавливать на современный мобильный телефон.
Так, выяснилось, что к вредным приложениям относятся определители номера. Подобные программы копируют все данные из контактов и предоставляют доступ к вашему имени и номеру для любого желающего.
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