Названы приложения, которые стоит немедленно удалить с телефона

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Специалисты рассказали, какие приложения не стоит устанавливать на современный мобильный телефон.

Как пишет "Российская газета", к вредным приложениями относятся определители номера. Подобные программы копируют все данные из контактов и предоставляют доступ к вашему имени и номеру для любого желающего.

Другими опасными приложениями стали фонарики, которые не выдерживают конкуренции с уже встроенным в смартфон приложением-фонариком. Кроме того, пользы не приносят различные сканеры QR-кодов и документов.

Также указаны программы по якобы экономии батареи. Эксперты призвали пользоваться только функциями энергосбережения из настроек мобильного телефона, так как подобные приложения не несут угрозы.

Кроме того, бесполезными посчитали "очистители памяти". Они "занимаются практически тем же, что и "улучшаторы" батареи – агрессивно выбрасывают запущенные приложения из памяти", однако такой эффект назван кратковременным.

Ранее Avast выявила популярные Android-приложения, которые заполняют смартфон рекламой. Всего компания назвала более двадцати сервисов, которые не рекомендуется устанавливать на смартфон.