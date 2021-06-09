Эксперты рассказали об опасности поддельных приложений в Google Play

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Фото: depositphotos/lzf
В магазине софта для Android появились новые двойники популярных приложений, которые угрожают безопасности данных владельцев смартфонов. Об этом предупредили эксперты "Лаборатории Касперского".
Выяснилось, что злоумышленники разработали программу, которая маскируется под каталог модов для игры Minecraft. После первого запуска ее иконка исчезает, при этом сама программа периодически открывает рекламные страницы в браузере.
Поддельный клиент для размещения рекламы в TikTok – еще один образец опасного софта. Это приложение похищает учетные записи пользователей в Facebook, отметили специалисты.
Вредной признана и утилита для восстановления удаленных файлов на смартфоне File Recovery – Recover Deleted Files.
В 2020 году специалисты выявили свыше 20 подобных программ, которые впоследствии были удалены Google. Информация о новых опасных подделках также передана администрации Google Play.
Ранее эксперты рассказали, какие приложения не стоит устанавливать на современный мобильный телефон.
Так, выяснилось, что к вредным приложениям относятся определители номера. Подобные программы копируют все данные из контактов и предоставляют доступ к вашему имени и номеру для любого желающего.
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