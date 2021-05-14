Американские хакеры украли больше 200 тысяч аккаунтов стриминговых сервисов

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Прокуратура США предъявила обвинения в мошенничестве двум жителям штата Орегон. В ведомстве утверждают, что они использовали данные крупных сливов баз для доступа к таким сервисам, как Netflix, HBO Max и Spotify. В сумме они похитили и продали более 200 тысяч аккаунтов, сообщает "Газета.ру".
Эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов считает, что такие ситуации случаются по вине самих пользователей, поскольку те зачастую используют одни и те же логины и пароли на разных площадках. Он уточнил, что обычно злоумышленники используют данные сливов для подбора логинов и паролей к различным аккаунтам.
Антивирусная компания ESET провела исследование, в котором выяснила, что 60% пользователей делятся своими паролями с другими людьми. Причем большинство из них делает это посредством сообщений в мессенджерах, что также ставит данные аккаунтов под угрозу.
Ранее исследователь в области информационной безопасности Мэти Ванхоф обнаружил в технологии беспроводной связи Wi-Fi критическую уязвимость. Она позволяет злоумышленникам получать доступ к устройствам одной сети и запускать на них вредоносные программы.
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