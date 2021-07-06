WhatsApp рассказал о возможности узнать о блокировке своего контакта

09:16
Фото: depositphotos/rafapress
У клиентов WhatsApp существует ряд способов узнать, заблокированы ли они другими пользователями. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на информацию мессенджера.
Подчеркивается, что гарантированного пути обнаружить блокировку не существует, однако есть достаточное количество индикаторов, которые способны на нее указать.
В WhatsApp отметили, что одной из самых явных подсказок является то, что пользователь больше не может видеть, когда контакт был в сети в последний раз. Также нельзя посмотреть обновления фотографии профиля пользователя. Любые сообщения, отправленные осуществившему блокировку контакту, всегда будут отмечены одной галочкой, означающей, что сообщение отправлено. В то же время вторая галочка, сигнализирующая о доставке сообщения, не появится. Также невозможно дозвониться до заблокировавшего контакта.
"Если вы видите все вышеперечисленные индикаторы контакта, это может означать, что пользователь вас блокирует", – резюмировали в WhatsApp.
Ранее стало известно, что разработчики приложения WhatsApp для смартфонов на платформе Android запустили новую функцию, с помощью которой будет возможно отправлять файлы для единоразового просмотра.
У нововведения есть и недоработка. Так, получатель сообщения может успеть сделать скриншот или видеозапись контента, предназначенного для разового просмотра.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: