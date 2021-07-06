WhatsApp рассказал о возможности узнать о блокировке своего контакта

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У клиентов WhatsApp существует ряд способов узнать, заблокированы ли они другими пользователями. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на информацию мессенджера.

Подчеркивается, что гарантированного пути обнаружить блокировку не существует, однако есть достаточное количество индикаторов, которые способны на нее указать.

В WhatsApp отметили, что одной из самых явных подсказок является то, что пользователь больше не может видеть, когда контакт был в сети в последний раз. Также нельзя посмотреть обновления фотографии профиля пользователя. Любые сообщения, отправленные осуществившему блокировку контакту, всегда будут отмечены одной галочкой, означающей, что сообщение отправлено. В то же время вторая галочка, сигнализирующая о доставке сообщения, не появится. Также невозможно дозвониться до заблокировавшего контакта.

"Если вы видите все вышеперечисленные индикаторы контакта, это может означать, что пользователь вас блокирует", – резюмировали в WhatsApp.

Ранее стало известно, что разработчики приложения WhatsApp для смартфонов на платформе Android запустили новую функцию, с помощью которой будет возможно отправлять файлы для единоразового просмотра.

У нововведения есть и недоработка. Так, получатель сообщения может успеть сделать скриншот или видеозапись контента, предназначенного для разового просмотра.

