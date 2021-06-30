В приложении WhatsApp для Android появится новая функция

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Разработчики приложения WhatsApp для смартфонов на платформе Android запустили новую функцию, с помощью которой будет возможно отправлять файлы для единоразового просмотра. После изображение исчезнет из чата. Информация об этом появилась на портале WABetaInfo.

Опция была запущена в бета-версии мессенджера на Android. Владельцы устройств смогут отправить сообщение с пометкой "Посмотреть один раз". Эксперты уточнили, что для пользователей устройств Apple сервис станет доступен позже.

С помощью указанной функции отправитель сможет понять, что его собеседник по чату увидел сообщение, получив уведомление.

Представители WABetaInfo указали и на недостаток нововведения. Так, получатель сообщения может успеть сделать скриншот или видеозапись контента, предназначенного для разового просмотра.

Ранее сообщалось, что в мессенджере WhatsApp заработала функция, которая позволяет одновременно использовать одну учетную запись на нескольких устройствах. После того как гаджеты пользователя будут связаны, главному из них не понадобится оставаться в сети, чтобы WhatsApp Web и WhatsApp Desktop работали одновременно.

