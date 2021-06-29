В WhatsApp заработала новая функция

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В мессенджере WhatsApp заработала функция, которая позволяет одновременно использовать одну учетную запись на нескольких устройствах. Об этом сообщает портал WABetainfo.

После того как гаджеты пользователя будут связаны, главному из них не понадобится оставаться в сети, чтобы WhatsApp Web и WhatsApp Desktop работали одновременно. Такой режим позволяет использовать пять устройств, прикрепленных к одному аккаунту.

Подчеркивается, что сообщения по-прежнему будут зашифрованы при помощи алгоритмов WhatsApp.

В настоящее время новая опция доступна только в бета-версии приложения под номером 2.21.14.1 и только на Android. Позже такая возможность станет общедоступна.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp изменится пользовательский интерфейс. Предполагается, что изменения затронут визуал чата – сообщения станут скругленными. Среди других изменений называется упразднение разделителя строк между сообщениями чата и push-уведомлениями, которые становятся синими при включении темного режима.