Мессенджер WhatsApp получит новый дизайн

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В WhatsApp изменится пользовательский интерфейс. Об этом сообщает портал Wabetainfo.

Предполагается, что изменения затронут визуал чата – сообщения станут скругленными.

Среди других изменений называется упразднение разделителя строк между сообщениями чата и push-уведомлениями, которые становятся синими при включении темного режима.

Пока что новый дизайн доступен только в тестовой версии WhatsApp для Android. В ближайшее время планируется распространить обновленный интерфейс и на другие платформы.

Ранее стало известно, что WhatsApp сможет работать одновременно на четырех мобильных устройствах, используя одну учетную запись. При этом, по словам разработчиков, новая возможность не поставит под угрозу сквозное шифрование данных.

