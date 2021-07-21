Россиянам объяснили, как реанимировать зависший компьютер

Фото: depositphotos/Sonyachny

Самый распространенный вариант действий при "зависании" компьютера – сочетание клавиш Ctrl + Alt + Del. При их одновременном нажатии откроется системное меню и диспетчер задач, через который можно закрыть программу, замедляющую работу. Об этом рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Он подчеркнул, что в таком случае данные не сохранятся, но компьютер начнет работать быстрее. К "зависанию" также может приводить повышенный нагрев, в этом случае следует проверить систему охлаждения устройства, добавил эксперт.

"Если ожидание нескольких минут не помогло, убедитесь, что у вас нормально работает мышь. Быть может, у нее плохой контакт, или садятся батарейки в беспроводной мыши. Из-за этого может возникнуть ощущение, что компьютер тормозит", – приводит слова Тимофеева агентство "Прайм".

Он также рассказал, что еще одной причиной медленной работы компьютера может стать проблема с браузером. Бывают случаи, когда зависает не само устройство, а одна из страниц интернета.

Ранее эксперт лаборатории практического анализа защищенности Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Рудая назвала причины замедления работы смартфонов. По словам эксперта, ускорить работу гаджета поможет удаление вредоносных программ.

Специалист отметила, что при отсутствии защиты на смартфоне такие программы могут попасть в устройство из непроверенных источников в Сети и начать тормозить его работу.