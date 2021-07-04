Эксперт посоветовал россиянам заклеивать камеры на ноутбуках

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Злоумышленники могут получать данные банковских карт россиян через камеры ноутбуков. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил руководитель SMM-отдела "ТОК-медиа" Евгений Кочергин.



По словам специалиста, подключиться к чужому устройству не составляет труда. Кочергин признался, что сам в подростковом возрасте через специальные программы получал доступ к взломанным вебкамерам различных ноутбуков.

"Это было настолько доступно и просто. Получить доступ к компьютеру, в принципе, несложно. Если вы воспользовались флешкой с троянским вирусом, могут получить доступ к вашему компьютеру, и вы никогда не узнаете, пока не начнут шантажировать. Вы обычно за компьютером расплачиваетесь картой, вводите данные, этой картой начинаете крутить перед лицом, смотреть CVС-код", – объяснил специалист.

Он отметил, что на всей его технике камеры заклеены.

Кроме того, считает Кочергин, при заражении компьютера вирусами и получении к нему доступа, его необходимо либо сканировать, либо переустанавливать на нем систему.

Ранее специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева рассказала, что хранение личных данных на рабочем компьютере может скомпрометировать безопасность устройства.

Загрузка личной информации на рабочий ПК является уязвимостью, которой способны воспользоваться хакеры. Для этого им достаточно подбросить вредоносный файл через электронную почту или внешний накопитель.

