Эксперт предупредил об опасности хранения фото и видео в облаке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Директор по информационным технологиям компании Oberon Дмитрий Пятунин предупредил пользователей о возможных рисках, связанных с облачными хранилищами. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам специалиста, одна из потенциальных угроз – вирусы.

"Потеря конфиденциальности и целостности данных может произойти, если на устройстве, у которого есть доступ к интернет-хранилищу, окажется вирус или другое вредоносное ПО", – объяснил Пятунин.

Пользователи облачных хранилищ не могут знать, будут ли их данные раскрыты в пользу третьих лиц, считает эксперт. Кроме того, файлы могут пропасть в случае проблем с серверами площадки или уязвимости веб-сервисов провайдера.

Проблемы с данными, по словам Пятунина, могут возникнуть и в случае резервного копирования. Не все сервисы предоставляют такую услугу, а в целом функция не защищает от угрозы утечки информации.

Несколько дней назад исследователи из компании Check Point Software Technologies сообщили о возможной крупной утечке данных более 100 миллионов смартфонов на операционной системе Android.